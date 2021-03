Испанская пресса пафосно анонсировала тренерскую битву двух элитных коучей, однако многие забыли, что после исторических 7:3 (август 2019-го) "матрасники" не забивали в ворота Куртуа четыре матча подряд. Более того, в первом круге Реал буквально вынес принципиального соперника (2:0) – без шансов, без вариантов. На Ванда Метрополитано "бланкос" раньше вообще не уступали, а Симеоне обыгрывал Зизу в основное время еще весной 2017 года (полуфинал ЛЧ). Ментальное преимущество "бланкос" перед мадридским дерби казалась очевидной, тем более Карим Бензема восстановился в рекордные сроки, попав в стартовый состав. Однако Атлетико очень быстро показал, кто в доме хозяин.

Атлетико – Реал: составы и онлайн-трансляция мадридского дерби

Несмотря на прежние провалы в матчах с Реалом хозяева начали значительно активнее. Выстрел Коке с линии штрафной заблокировал соперник, а Суарес, заработав на себе фол, попал в стенку. Подопечные Зизу за стартовые 10 минут не провели ни одной осмысленной атаки. Бензема в поисках мяча часто оттягивался до центрального круга, тогда как Ансенсио с Родриго инертно вели себя на флангах.

За невыразительный старт поединка "бланкос" поплатились на 15-й минуте. Маркос Льоренте вывел Суареса на свидание с Облаком, а тот эффектно переиграл словенского голкипера ударом шведой – это 12-й гол уругвайца в ворота королевского клуба и первый с сезона 2018/19. Символично, что один из лучших снайперов в истории Барсы, которого прогнали с позором, забивает в день выборов на Камп Ноу. Где Бартомеу, где ?!

