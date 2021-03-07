Испанская пресса пафосно анонсировала тренерскую битву двух элитных коучей, однако многие забыли, что после исторических 7:3 (август 2019-го) "матрасники" не забивали в ворота Куртуа четыре матча подряд. Более того, в первом круге Реал буквально вынес принципиального соперника (2:0) – без шансов, без вариантов. На Ванда Метрополитано "бланкос" раньше вообще не уступали, а Симеоне обыгрывал Зизу в основное время еще весной 2017 года (полуфинал ЛЧ). Ментальное преимущество "бланкос" перед мадридским дерби казалась очевидной, тем более Карим Бензема восстановился в рекордные сроки, попав в стартовый состав. Однако Атлетико очень быстро показал, кто в доме хозяин.

Атлетико – Реал: составы и онлайн-трансляция мадридского дерби

Несмотря на прежние провалы в матчах с Реалом хозяева начали значительно активнее. Выстрел Коке с линии штрафной заблокировал соперник, а Суарес, заработав на себе фол, попал в стенку. Подопечные Зизу за стартовые 10 минут не провели ни одной осмысленной атаки. Бензема в поисках мяча часто оттягивался до центрального круга, тогда как Ансенсио с Родриго инертно вели себя на флангах.

За невыразительный старт поединка "бланкос" поплатились на 15-й минуте. Маркос Льоренте вывел Суареса на свидание с Облаком, а тот эффектно переиграл словенского голкипера ударом шведой – это 12-й гол уругвайца в ворота королевского клуба и первый с сезона 2018/19. Символично, что один из лучших снайперов в истории Барсы, которого прогнали с позором, забивает в день выборов на Камп Ноу. Где Бартомеу, где ?!



Реал долго приходил в себя, команде Зизу понадобилось 30 минут, чтобы впервые потревожить Облака. Каземиро мощно влупил издали – словенец даже не пробовал фиксировать, отбив в сторону. Модрич также искал счастья дальним ударом, но хорвату не хватило точности.

В конце первого тайма Мадрид всем составом протестует из-за возможного пенальти у чужих ворот. После подачи Асенсио мяч находит руку Фелипе – рефери Эрнандес Эрнандес, просмотрев несколько видеоповторов, не заметил фола. Вердикт довольно спорный: с одной стороны – бразилец неумышленно выставлял конечность, с другой – не позволил пробить Каземиро. В итоге Алетико ушел на перерыв с заслуженной минимальным преимуществом (1:0). "Бланкос" не создали почти ничего.

¡UFFFF! ¿Te parece penalti de Felipe por mano?

RT SÍ, es clarísimo

MG NO, no hay nadahttps://t.co/394j2U7wAq pic.twitter.com/FguYHfKf1b — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) March 7, 2021

В дебюте второй половины Савич принял на себя удар Васкеса метров с 10-ти, Атлетико же ответил двумя супермоментами, которые чудом не завершились голом. В обоих случаях Куртуа продемонстрировал блестящую реакцию. Сначала бельгиец выиграл дуэль в Карраско, который пробил низом с нескольких метров (Льренте добавил над перекладиной), а потом – не позволил Суаресу оформить дубль. Лемар разрезал оборону гостей передачей на Карраско, то прорався к лицевой и покатил на линию вратарской, откуда "Эль Пистолеро" целил в ближний – Тибо вовремя выставил ногу.

Зизу провел двойную замену (Винисиус с Вальверде вместо Родриго и Асенсио соответственно), но голевые возможности продолжает создавать только одна команда – Атлетико. Корреа, в частности, чудом не отличился на 61-й. Оказавшись перед воротами Куртуа, аргентинец начал изобретать велосипед – пытался пробить ножницами, но получилось слабо и неточно. Симеоне заменил Карраско на Фелиша. Именно португалец организовал момент для Суареса, который снова простил Мадрид, бесхитростно пробив в Куртуа.

Атлетико играл с огнем, и едва не доигрался. На 80-й минуте Бензема потерял космический шанс сравнять счет. "Бланкос" разогнали быструю атаку правым флангом, Винисиус шведой випилил роскошную передачу на Бензема, а тот не сумел переиграть Облака. С добиванием француза вплотную также справился феноменальный словенец. Карим почти сразу стрелял со штрафного – Облак снова выручил, переведя сферу на угловой.

И все же спасается Мадрид на 88-й. Бензема с Каземиро буквально разобрали оборону хозяев простенькой комбинацией. Француз проскочил нескольких соперников, отдал на бразильца, а тот вернул уже в пустые, отыграв Облака. Фантастика! Модрич вообще мог вырвать для "бланкос" победу, но не попал в створ со штрафного. В итоге – справедливая ничья (1:1). Атлетико упускает победу, а вместе с ней и возможность увеличить преимущество над прямыми конкурентами. Барса теперь – на расстоянии одного триумфа, Реал сохраняет 5-очковый отрыв.