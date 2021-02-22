Компания Audi в рамках сотрудничества с Реалом позволила футболистам мадридского клуба выбрать себе автомобиль, который каждый игрок бесплатно получит в аренду до конца сезона, сообщает AS.

Реал подозревают в мошенничестве на космическую сумму

Андрей Лунин стал временным владельцем Audi Q7 50 TDI, новый автомобиль украинца оценивается в около 80 тысяч евро. Стоит отметить, что самую дешевую модель выбрал Карим Бензема, его "железный конь" стоит 52 тысяч евро.

Владельцем самого дорогого автомобиля стал Федерико Вальверде, получив Audi RS Q8 за 160 тысяч.

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