Матч проти Атлетіко (1:1) став пам'ятним для французького нападника Реала Каріма Бензема.

Поєдинок 26-го туру Ла Ліги Атлетіко – Реал став 371-м матчем для Каріма Бензема у футболці королівського клубу, повідомляє офіційний сайт Прімери.

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За цим показником француз став рекордсменом серед легіонерів Реала, перевершивши досягнення колишнього бразильського оборонця "вершкових" Роберто Карлоса. Замикає трійку цього рейтингу Марсело.

Карім приєднався до мадридців у 2009-му, перейшовши з Ліона за 35 млн євро. У нинішньому сезоні Ла Ліги Бензема провів 22 матчі, в яких відзначився 13-ма голами та 5-ма асистами.

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