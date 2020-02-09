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Бензема установил новый рекорд в Реале – француз превзошел достижение Роналду

22:51 72 Читати українською
Бензема установил новый рекорд в Реале – француз превзошел достижение Роналду
Карим Бензема / Eurosport

Нападающий Реала Карим Бензема в матче 23 тура Ла Лиги против Осасуны стал рекордсменом мадридского клуба по количеству результативных передач.

14’ Унаи Гарсия
 
Иско 34’
Серхио Рамос 38’
Лукас Васкес 85’
Лука Йович 90+2’
14’ Унаи Гарсия
34’ Иско
38’ Серхио Рамос
85’ Лукас Васкес
90+2’ Лука Йович

Сегодня француз отметился голевым пасом, который стал для него 132-м в футболке Реала. По этому показателю Бензема опередил Криштиану Роналду (131).

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В списке лучших бомбардиров в истории Реала Бензема занимает 6 место, забив 240 голов. Лидером является Роналду (450).

Напомним, что Бензема перешел в Реал летом 2009 года из Лиона за 35 млн евро. В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в 22 матчах Примеры, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

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Теги
Испания Карим Бензема Карим Бензема Реал Мадрид Реал Мадрид Осасуна - Реал Мадрид
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