Бензема встановив новий рекорд у Реалі – француз перевершив досягнення Роналду

Нападник Реала Карім Бензема у матчі 23 туру Ла Ліги проти Осасуни став рекордсменом мадридського клубу за кількістю результативних передач.

Сьогодні француз відзначився гольовим пасом, який став для нього 132-м у футболці Реала. За цим показником Бензема випередив Кріштіану Роналду (131).

Осасуна – Реал – 1:4 – відео голів та огляд матчу

У списку найкращих бомбардирів в історії Реала Бензема посідає 6 місце, забивши 240 голів. Лідером є Роналду (450).

Нагадаємо, що Бензема перейшов у Реал влітку 2009 року з Ліона за 35 млн євро. В нинішньому сезоні 32-річний форвард взяв участь в 22 матчах Прімери, в яких забив 13 голів і віддав 6 результативних передач.

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