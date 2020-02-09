toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - БОРАЦ БАНЯ-ЛУКА ИНТЕР - МИЛАН

Осасуна – Реал – 1:4 – видео голов и обзор матча

20:45 128 Читати українською
Осасуна – Реал – 1:4 – видео голов и обзор матча
Осасуна – Реал – 1:4 – видео голов и обзор матча

Осасуна принимает Реал матче 23-го тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Осасуна – Реал.

14’ Унаи Гарсия
 
Иско 34’
Серхио Рамос 38’
Лукас Васкес 85’
Лука Йович 90+2’
14’ Унаи Гарсия
34’ Иско
38’ Серхио Рамос
85’ Лукас Васкес
90+2’ Лука Йович

Начало встречи сложилось для хозяев вполне оптимистично. Осасуна создала несколько опасных моментов, один из которых реализовал Гарсия.

Реал на классе разгромил Осасуну и закрепил лидерство в Ла Лиге

Только после этого Реал серьезно взялся за дело. Еще до перерыва "сливочные" сравняли счет и вышли вперед благодаря голам Иско и Рамоса. Интрига продержалась до последних десяти минут поединка. Оба гола в активе джокеров мадридцев – Лукаса Васкеса и Луки Йовича.

blog_ava
Динамо одержало 5-ю крупную победу в 2020 году – неожиданные герои, новые бомбардиры, крутая серия
17:52
1758
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Осасуна - Реал Мадрид Осасуна Осасуна Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
23
час
:
42
мин
Реал Сосьедад
22:00
Мирандес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук