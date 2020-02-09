Осасуна – Реал – 1:4 – видео голов и обзор матча

Осасуна принимает Реал матче 23-го тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Осасуна – Реал.

Начало встречи сложилось для хозяев вполне оптимистично. Осасуна создала несколько опасных моментов, один из которых реализовал Гарсия.

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Только после этого Реал серьезно взялся за дело. Еще до перерыва "сливочные" сравняли счет и вышли вперед благодаря голам Иско и Рамоса. Интрига продержалась до последних десяти минут поединка. Оба гола в активе джокеров мадридцев – Лукаса Васкеса и Луки Йовича.