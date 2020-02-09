Реал на классе разгромил Осасуну и закрепил лидерство в Ла Лиге

Мадридский Реал в волевом стиле переиграл Осасуну на выезде в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Принципиальный поединок в Памплоне неожиданно начался с серии атак Осасуны. Уже на 1-й минуте Начо Видаль подключился к атаке "красных" и неплохо пробил по диагонали в дальний угол, но не попал в створ. Несколько минут спустя лишь отчаянная игра Куртуа спасла мадридцев после удара Рубена Гарсии, а Роберто Торрес на добивании пробил над перекладиной.

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В эти минуты игра впереди у Реала вообще не клеилась. Пытался быть активным Гарет Бейл, впервые появившийся в составе после травмы, однако одного желания валлийца было мало. В частности, именно он потерял полумомент, когда запутался в ногах и "запорол" потенциальный выход один на один с кипером. Однако, постепенно "сливочные" взяли мяч под контроль. Правда, без особой остроты впереди.

В конце концов, за эту пассивность Осасуна и наказала гостей. Помог стандарт: на 14-й минуте Рубен Гарсия подал угловой, а его однофамилец Унаи, выскочив из-за спины Каземиро, головой классно уложил мяч в дальний угол – 1:0!

Пропущенный мяч заставил мадридцев проснуться. Благодаря подключением Карвахаля и Менди заработали фланги, активно начал искать встречи с мячом Бензема, заставил вспомнить о себе и обладатель "Золотого мяча-2018" Модрич. Под давлением оборона памплонцев начала сбоить. Дважды опрометчиво выходил из ворот Эррера, но защитники вовремя подстраховали вратаря Осасуны после ударов Бензема и Карвахаля.

На 30-й минуте последний выверенной передачей с правого фланга нашел в штрафной Бейла, но удар Гарета головой прошел над перекладиной. То, что не удалось валлийцу, сумел воплотить в гол Иско. На 33-й минуте удар Бейла с линии штрафной заблокировал Эступинан, но мяч отскочил к хавбеку мадридцев – испанец классно положил корпус и с лета пробил в дальний угол – 1:1.

Осасуна попыталась ответить усилиями Мериды. Фран приложился метров с 25-ти, но Куртуа не дремал и спокойно поймал мяч. Минуту спустя вперед уже мог выходить Мадрид, когда навес Карвахаля срезался и едва не влетел за шиворот Эррере, но вратарь хозяев сумел перевести мяч на угловой. Серия подач с угла поля помогла "сливочным": на 38-й Серхио Рамоса оставили одного на линии вратарской и капитан Реала спокойно забил после скидки виновника первого гола Каземиро.

Старт второй половины игры запомнился неплохим моментом у хозяев. Это Иньиго Перес сильно приложился метров с 20-ти, но его перспективный выстрел прошел над девяткой ворот Куртуа. В ответ Реал взялся "сушить" игру. Мадридцы пытались лениво перекатывать мяч в центре поля, заставляя памплонцев нервничать.

Периодически "сливочные" после перехватов пытались поймать Осасуну в контратаках, но во втором тайме подопечным Зидана ощутимо не хватало завершающей передачи. Из явных моментов гостей можно вспомнить разве что возможность Вальверде – уругваец на 63-й минуте едва не наказал Эрреру за очередную ошибку, когда кипер "красных" отпустил мяч перед собой после прострела с фланга.

Осасуна пыталась ответить, но свои шансы не использовала. Не забиваешь ты – забивают тебе. Хрестоматийную истину Реал подтвердил на 85-й минуте. Один из лучших в составе хозяев Рубен Гарсия отдал бессмысленную передачу назад, которую перехватил Бензема. Француз обыгрался с партнером, протащил мяч до полукруга штрафной, а затем по-королевски откинул направо – Лукас Васкес был точным.

А окончательно добила памплонцев связи Вальверде-Йович. Хавбек оказался в чужой штрафной и прекрасно сбросил на свободного серба, а Лука мощно пробил под перекладину – 4:1 в пользу "сливочных". Благодаря разгромной, но не зрелищной победе Реал набрал 52 очка и увеличил гандикап перед Барселоной до 6-ти пунктов. "Блаугранас" могут сократить отрыв вечером, если одолеют Бетис.

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