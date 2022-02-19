Бенфіка примудрилась втратити очки у матчі 23-го туру португальської першості проти Боавішти. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Португалії 2021/22, 23-й тур

Боавішта – Бенфіка – 2:2

Голи: Аффонсо, 74, Макута, 80 – Таарабт, 21, Грімальдо, 30

Перший тайм вийшов для Бенфіки вдалим: Таарабт та Грімальдо забезпечили комфортну перевагу, а гол Евертона скасували. Втім, господарі перевернули гру в другій половині, забивши двічі за 6 хвилин. Яремчук мав стати рятівником "орлів", вийшовши на заміну на 87 хвилині, проте фінальний свисток арбітра зафіксував результативну нічию.

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Таким чином, Бенфіка залишилась третьою з 51 пунктом та надала можливість Спортінгу та Порту ще більше відірватись – обидва португальські гранди ще не зіграли свої матчі в цьому турі.

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