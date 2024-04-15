"Это самая сложная часть работы тренера – делать выбор, даже когда есть много хороших игроков. Это важно для такого клуба, как Бенфика, который ставит высокие цели.

Трубин добавил 43 миллиона и является самым дорогим молодым кипером мира – прогресс Забарного также впечатляет

В последних трех матчах мы играли одним составом, в очень сложных противостояниях. В матче с Морейренсе было время для других игроков показать себя, и это был хороший сигнал для команды, для всего состава.

Запасные игроки показали, что могут приносить результат, они хорошо подготовлены физически, технически и имеют хорошую ментальность, это очень хорошо для нас", – цитирует Шмидта Mais Futebol.

Напомним, Трубин оказался в запасе впервые с октября прошлого года, когда он не попал в состав Бенфики на поединок 3-го раунда Кубка Португалии с Лузитанией Лорозой (4:1). С тех пор украинец 24 матча подряд оказывался в основе своей команды.

Всего в текущем сезоне Анатолий провел за Бенфику 43 матча во всех турнирах, в которых пропустил 42 гола (еще в 16 поединках отстоял "на ноль").

Трубин прошел путь от "толстяка" до самого дорогого голкипера мира – как идеально сбежать из "золотой клетки" Шахтера