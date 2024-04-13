Стало известно, кто поборется за престижную награду для лучшего молодого игрока в 2024 году.

Итальянское издание Tuttosport ежегодно выбирает лучшего молодого футболиста в возрасте до 21 года. Все начинается с определения сотни претендентов, за которых в дальнейшем голосуют болельщики и эксперты.

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В этом году в номинации Golden Boy Украина представлена двумя игроками (в прошлом году было четыре кандидата из УПЛ). Богдан Слюбык получил индекс 62,6 и сейчас занимает 61 первое место. Восемью позициями ниже расположился Невертон из Шахтера (индекс 62,2).

В первой десятке номинантов уже вполне сформированы звездочки. В частности, на первом месте Ламин Ямал, который играет в основе Барселоны. Также в топ-10 уже важные игроки для ПСЖ (Заир-Эмери) и Ман Юнайтед (Гарначо у Майну).

Индекс Golden Boy Football Benchmark, который используется для определения претендентов, основывается на результатах игроков в период с 3 октября 2023 года до 27 марта 2024 года.

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