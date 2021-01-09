Беневенто принимает Аталанту в 17 туре чемпионата Италии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Беневенто – Аталанта на "Футбол 24" стартует в 16:00 по Киеву. Игру транслирует телеканал "Футбол 2". Обе команды набрали неплохую форму – бергамаски не проигрывают уже в 6-ти матчах чемпионата, 4 из которых выиграли, а Беневенто в последних 5-ти матчах победил трижды. На момент начала игры Аталанта занимала 7-ю позицию Серии А (28 очков), а команда Филиппо Индзаги разместилась на приличном для себя 10-м месте (21 пункт). Это лишь третий в истории матч Серии А между этими командами – в предыдущих двух триумфовали бергамаски (1:0 и 3:0).

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Руслан Малиновский начнет игру на скамейке запасных. Украинский полузащитник в текущем чемпионате Италии сыграл уже 13 матчей (634 минуты), в которых отметился одним голом и дважды ассистировал партнерам. Правда, последнее результативное действие Малиновского датировано еще 13 декабря – тогда Руслан поразил ворота Фиорентины ударом со штрафного.

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Беневенто – Аталанта: стартовые составы

Беневенто:

Аталанта: