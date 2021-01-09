Беневенто приймає Аталанту в 17 турі чемпіонату Італії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Беневенто – Аталанта на "Футбол 24" стартує о 16:00 за Києвом. Гру транслює телеканал "Футбол 2". Обидві команди набрали непогану форму – бергамаски не програють вже у 6-ти поєдинках чемпіонату, 4 з яких виграли, а Беневенто у останніх 5-ти матчах переміг тричі. На момент початку гри Аталанта посідала 7-му позицію Серії А (28 очок), а команда Філіппо Індзагі розмістилася на пристойному для себе 10-му місці (21 пункт). Це лише третій в історії матч Серії А між цими командами – у попередніх двох тріумфували бергамаски (1:0 та 3:0).

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Руслан Маліновський розпочне гру на лаві запасних. Український півзахисник у поточному чемпіонаті Італії відіграв вже 13 матчів (634 хвилини), в яких відзначився одним голом та двічі асистував партнерам. Щоправда, остання результативна дія Маліновського датована ще 13 грудня – тоді Руслан вразив ворота Фіорентини ударом зі штрафного.

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Беневенто – Аталанта: стартові склади

Беневенто:

Аталанта: