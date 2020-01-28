Бен Арфа официально перешел в Вальядолид

Бывший нападающий сборной Франции, ПСЖ и ряда европейских клубов Хатем Бен Арфа наконец-то нашел себе новую команду.

Французский вингер Бен Арфа перешел в Вальядолид, сообщает официальный сайт испанского клуба. Соглашение заключено до конца текущего сезона. 32-летний футболист уже завтра присоединится к бывшей команде Андрея Лунина и приступит к тренировкам под руководством Серхио Гонсалеса.

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Напомним, 1 июля 2019 года Бен Арфа покинул французский Ренн в статусе свободного агента и с этого времени находился в поисках нового клуба. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро. У полузащитника довольно богатая футбольная биография: он успел поиграть во Франции за Лион, Марсель, Ниццу, ПСЖ и Ренн, а в Англии за Ньюкасл и Халл Сити. Также на его счету 15 матчей за сборную Франции.

К слову, подобная полугодовая пауза без клуба в свое время уже была в карьере игрока – в января 2015 года Бен Арфа ушел из Ньюкасла в статусе свободного агента и лишь 1 июля 2015 года пополнил состав Ниццы.

За свою новую команду Хатем сможет дебютировать уже 1 февраля, когда Вальядолид на выезде сыграет против Мальорки.

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