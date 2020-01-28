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Бен Арфа офіційно перейшов у Вальядолід

13:02 316 Читать на русском
Бен Арфа офіційно перейшов у Вальядолід
Роналдо і Хатем Бен Арфа / ФК Вальядолід

Колишній нападник збірної Франції, ПСЖ та низки європейських клубів Хатем Бен Арфа нарешті знайшов собі нову команду.

Французький вінгер Хатем Бен Арфа перейшов у Вальядолід, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу. Угода укладена до кінця поточного сезону. 32-річний футболіст вже завтра приєднається до колишньої команди Андрія Луніна і розпочне тренування під керівництвом Серхіо Гонсалеса.

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Нагадаємо, 1 липня 2019 року Бен Арфа покинув французький Ренн у статусі вільного агента і з цього часу перебував у пошуках нового клубу. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро. У півзахисника доволі багата футбольна біографія: він встиг пограти у Франції за Ліон, Марсель, Ніццу, ПСЖ та Ренн, а в Англії за Ньюкасл та Халл Сіті. Також на його рахунку 15 матчів за збірну Франції.

До слова, подібна піврічна пауза без клубу свого часу вже була у кар’єрі гравця – у січні 2015 року Бен Арфа пішов з Ньюкасла у статусі вільного агента і лише 1 липня 2015 року поповнив склад Ніцци.

За свою нову команду Хатем зможе дебютувати вже 1 лютого, коли Вальядолід на виїзді зіграє проти Мальорки.

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Трансфери Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Вальядолід Вальядолід Хатем Бен Арфа Хатем Бен Арфа
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