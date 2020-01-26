Атлетико не справился с Леганесом дома: 21-й тур Ла Лиги, воскресенье

Мадридский Атлетико не смог одолеть аутсайдера первенства Леганес на своем поле в первом матче воскресенья в рамках чемпионата Испании.

Испания, Ла Лига, 21-й тур

Атлетико – Леганес – 0:0

Удаление: Куэльяр, 90+4 (Л, вторая желтая карточка)

Сельта – Эйбар – начало в 15:00

Хетафе – Бетис – начало в 17:00

Реал Сосьедад – Мальорка – начало в 19:30

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В упорной борьбе "матрасники" так и не смогли вырвать победу у Леганеса. Атлетико активно действовал на чужой половине поля, но реальных угроз забить фактически не создавал. Свои полумоменты не реализовали и гости. Как следствие, "нули" на Ванда Метрополитано. Команда Диего Симеоне не знает вкуса побед уже 3 матча подряд во всех турнирах.

Турнирная таблица чемпионата Испании