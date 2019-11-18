toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
СЕРБИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Месси опередил Роналду и Неймара в рейтинге лучших дриблеров за последние 13 лет

11:43 67 Читати українською
Месси опередил Роналду и Неймара в рейтинге лучших дриблеров за последние 13 лет
Лионель Месси / Reuters

Форвард каталонской Барселоны Лионель Месси продолжает неутомимо штамповать рекорды.

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси является лучшим дриблером среди пяти лучших чемпионатов мира, сообщает статистический портал Squawka. На счету аргентинского форварда 1880 обводок, из которых 57,2% удачных. Второе место по этому показателю занимает полузащитник Реала Эден Азар, который сделал 1220 обводок, 57,1% которых завершились успехом. Замыкает тройку лучших дриблеров полузащитник Фиорентины Франк Рибери, на счету которого 939 обводок, 47,9% которых завершались удачно.

Месси возглавил топ-10 самых дорогих ветеранов мира

Топ-10 лучших дриблеров топ-5 лиг Европы:

1. Лионель Месси (Барселона) – 1880 обводок (57,2% удачных попыток)
2. Эден Азар (Реал) – 1220 (57,1%)
3. Франк Рибери (Фиорентина) – 939 (47,9%)
4. Серхио Агуэро (Манчестер Сити) – 832 (46,6%)
5. Криштиану Роналду (Ювентус) – 816 (44%)
6. Санчес Хоакин (Бетис) – 798 (50,9%)
7. Бен Арфа (без клуба) – 770 (50,6%)
8. Андрес Иньеста (Виссел Кобе) – 739 (60,9%)
9. Фирмино (Ливерпуль) – 736 (56,8%)
10. Неймар (ПСЖ) – 734 (50,2%).

Сборная Аргентины благодаря голу Месси обыграла Бразилию в товарищеском матче

blog_ava
Сборной Украины устроили теплый прием после триумфального завершения отбора на Евро-2020 – атмосферные фото
09:40
340
Теги
Мир Криштиану Роналду Криштиану Роналду Эден Азар Эден Азар Роберто Фирмино Роберто Фирмино Неймар Неймар Франк Рибери Франк Рибери Санчес Хоакин Санчес Хоакин Хатем Бен Арфа Хатем Бен Арфа Серхио Агуэро Серхио Агуэро Андрес Иньеста Андрес Иньеста Лионель Месси Лионель Месси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
24
мин
Ирландия
21:45
Дания
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук