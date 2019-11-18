Месси опередил Роналду и Неймара в рейтинге лучших дриблеров за последние 13 лет

Форвард каталонской Барселоны Лионель Месси продолжает неутомимо штамповать рекорды.

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси является лучшим дриблером среди пяти лучших чемпионатов мира, сообщает статистический портал Squawka. На счету аргентинского форварда 1880 обводок, из которых 57,2% удачных. Второе место по этому показателю занимает полузащитник Реала Эден Азар, который сделал 1220 обводок, 57,1% которых завершились успехом. Замыкает тройку лучших дриблеров полузащитник Фиорентины Франк Рибери, на счету которого 939 обводок, 47,9% которых завершались удачно.

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Топ-10 лучших дриблеров топ-5 лиг Европы:

1. Лионель Месси (Барселона) – 1880 обводок (57,2% удачных попыток)

2. Эден Азар (Реал) – 1220 (57,1%)

3. Франк Рибери (Фиорентина) – 939 (47,9%)

4. Серхио Агуэро (Манчестер Сити) – 832 (46,6%)

5. Криштиану Роналду (Ювентус) – 816 (44%)

6. Санчес Хоакин (Бетис) – 798 (50,9%)

7. Бен Арфа (без клуба) – 770 (50,6%)

8. Андрес Иньеста (Виссел Кобе) – 739 (60,9%)

9. Фирмино (Ливерпуль) – 736 (56,8%)

10. Неймар (ПСЖ) – 734 (50,2%).

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