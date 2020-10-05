Похоже, "бело-синие" уже в ближайшее время объявят о подписании румынского хавбека.

Тудор Белуце прилетел в Бухарест на частном самолете вместе с Мирчей Луческу. Стороны должны обсудить дальнейшее сотрудничество и, наконец, согласовать подписания контракта с Динамо. Об этом сообщает румынское издание Digi Sport.

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Отметим, что Игорь Суркис лично подтвердил информацию о трансфере Белуце в киевское Динамо, заявив, что тот уже прошел медосмотр.

К слову, Тудор Белуце принадлежит английскому Брайтону. Его контракт действует до лета 2022 года. Тransfermarkt оценивает футболиста в 3,6 млн евро. За основной состав Брайтона Тудор провел лишь 1 матч, а также забил 1 гол в 11 матчах за команду U-23. Вторую часть прошлого сезона провел в аренде в Ден Гааг, отыграв 4 матча. Также он провел 7 матчей в составе национальной сборной Румынии.

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