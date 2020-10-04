Белуце прошел медосмотр перед переходом в Динамо – Суркис обещает и другие трансферы
Президент киевского клуба подтвердил, что в ближайшее время состав команды пополнится новыми футболистами.
По словам Суркиса, состав Динамо пополнит румынский хавбек Тудор Белуце, переход которого уже фактически согласован.
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"Насколько мне известно, румын уже прошел медобследование. Возьмем его в аренду. Не знаю, что еще должно произойти, но, думаю, что трансферов будет больше", – рассказал президент Динамо в эфире программы Профутбол Digital.
Напомним, ранее Суркис заявлял, что после выхода в групповой турнир ЛЧ Динамо может подписать нескольких новых исполнителей.
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