Президент киевского клуба подтвердил, что в ближайшее время состав команды пополнится новыми футболистами.

По словам Суркиса, состав Динамо пополнит румынский хавбек Тудор Белуце, переход которого уже фактически согласован.

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"Насколько мне известно, румын уже прошел медобследование. Возьмем его в аренду. Не знаю, что еще должно произойти, но, думаю, что трансферов будет больше", – рассказал президент Динамо в эфире программы Профутбол Digital.

Напомним, ранее Суркис заявлял, что после выхода в групповой турнир ЛЧ Динамо может подписать нескольких новых исполнителей.

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