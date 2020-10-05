Тудор Белуце прилетів у Бухарест приватним літаком разом із Мірчею Луческу. Сторони мають обговорити подальшу співпрацю та, зрештою, узгодити підписання контракту з Динамо. Про це повідомляє румунське видання Digi Sport.

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Зазначимо, що Ігор Суркіс особисто підтвердив інформацію про трансфер Белуце у київське Динамо, заявивши, що той вже пройшов медогляд.

До слова, Тудор Белуце належить англійському Брайтону. Його контракт чинний до літа 2022 року. Тransfermarkt оцінює футболіста у 3,6 млн євро. За основний склад Брайтона Тудор провів лише 1 матч, а також забив 1 гол в 11 матчах за команду U-23. Другу частину минулого сезону провів в оренді в Ден Гааг, відігравши 4 матчі. Також він провів 7 матчів у складі національної збірної Румунії.

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