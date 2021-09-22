Суд Заводского района города Минска 22 сентября вынес приговор 20-летнему белорусскому футболисту Ростиславу Шавелю. Игрок был приговорен к трем годам "домашней химии", сообщает by.tribuna.com.

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17 мая бывший нападающий клуба Городея возвращался с работы, когда у подъезда его задержали люди в штатском. Позже Ростислава осудили на 15 суток за неповиновение. В день освобождения Ростислава увезли в следственный комитет. Ему были предъявлены обвинения по статье 342 уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Добавим, что Ростислав Шавель был одним из тех (как и форвард Динамо Илья Шкурин – прим.), кто подписал "Письмо свободного объединения белорусских спортсменов". Этот документ был направлен главе Международного олимпийского комитета с просьбой расследовать притеснения белорусских спортсменов по политическим мотивам после президентских выборов в стране, победителем которых себя объявил Александр Лукашенко.

К слову, "домашняя химия" – это режим наказание, которое осужденный отбывает дома и должен соблюдать ряд правил, в течение всего срока его навещает милиция. В частности, он может ходить на работу или на учебу только четко регламентированным маршрутому, но после 19:00 должен быть дома. За пределы маршрута до места работы или учебы можно выйти только на 2 часа, чтобы, например, сходить за покупками или к врачу. Покидать населенный пункт можно только с разрешения правоохранительных органов.

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