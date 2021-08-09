"У него была довольно сложная ситуация в ЦСКА. Игрока купили за 1,5 млн и на него рассчитывали. Но заявление Шкурина о том, что он не поддерживает режим Лукашенко, и он никогда не будет выступать в составе сборной Беларуси, пока Лукашенко будет президентом, привела к бурной реакции у наших восточных соседей.

Динамо может выкупить Шкурина за скромную сумму, но придется делиться с ЦСКА

Белорусские власти требовали депортировать футболиста из России, чтобы разобраться с ним дома. Поэтому для Шкурина переезд в Киев – это выход из ситуации. Думаю, что у него будет мотивация проявить себя в Динамо. Такая позиция молодого парня заслуживает уважения. ЦСКА удалось отбиться от его депортации и отдать его в аренду, чтобы футболист спокойно развивался", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, Динамо арендовало Шкурина у московского ЦСКА на год с правом последующего выкупа.

Новичок Динамо, которого нашли в Москве – восстал против Лукашенко, не может приехать домой и не умеет жарить картошку