Суд Заводського району міста Мінська 22 вересня виніс вирок 20-річному білоруському футболісту Ростиславу Шавелю. Гравець був засуджений до трьох років "домашньої хімії", повідомляє by.tribuna.com.

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17 травня колишній нападник клубу Городея повертався з роботи, коли біля під'їзду його затримали люди в цивільному. Пізніше Ростислава засудили на 15 діб за непокору. В день звільнення Ростислава відвезли в слідчий комітет. Йому були висунуті звинувачення за статтею 342 кримінального кодексу (організація та підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь в них).

Додамо, що Ростислав Шавель був одним із тих (як і форвард Динамо Ілля Шкурін – прим.), хто підписав "Лист вільного об'єднання білоруських спортсменів". Цей документ був надісланий голові Міжнародного олімпійського комітету з проханням розслідувати утиски білоруських спортсменів за політичними мотивами після президентських виборів в країні, переможцем яких себе оголосив Олександр Лукашенко.

До слова, "домашня хімія" – це режим покарання, який засуджений відбуває вдома і повинен дотримуватися низки правил, протягом всього терміну його відвідує міліція. Зокрема, він може ходити на роботу чи на навчання лише чітко регламентованим маршрутом, але після 19:00 повинен бути вдома. За межі маршруту до місця роботи або навчання можна вийти лише на дві години, щоб, наприклад, сходити за покупками або до лікаря. Залишати населений пункт можна тільки з дозволу правоохоронних органів.

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