Білоруського футболіста засудили до трьох років "домашньої хімії" за спротив режиму Лукашенка
Колишній нападник Городеї Ростислав Шавель дізнався вирок за сфабрикованою справою.
Суд Заводського району міста Мінська 22 вересня виніс вирок 20-річному білоруському футболісту Ростиславу Шавелю. Гравець був засуджений до трьох років "домашньої хімії", повідомляє by.tribuna.com.
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17 травня колишній нападник клубу Городея повертався з роботи, коли біля під'їзду його затримали люди в цивільному. Пізніше Ростислава засудили на 15 діб за непокору. В день звільнення Ростислава відвезли в слідчий комітет. Йому були висунуті звинувачення за статтею 342 кримінального кодексу (організація та підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь в них).
Додамо, що Ростислав Шавель був одним із тих (як і форвард Динамо Ілля Шкурін – прим.), хто підписав "Лист вільного об'єднання білоруських спортсменів". Цей документ був надісланий голові Міжнародного олімпійського комітету з проханням розслідувати утиски білоруських спортсменів за політичними мотивами після президентських виборів в країні, переможцем яких себе оголосив Олександр Лукашенко.
До слова, "домашня хімія" – це режим покарання, який засуджений відбуває вдома і повинен дотримуватися низки правил, протягом всього терміну його відвідує міліція. Зокрема, він може ходити на роботу чи на навчання лише чітко регламентованим маршрутом, але після 19:00 повинен бути вдома. За межі маршруту до місця роботи або навчання можна вийти лише на дві години, щоб, наприклад, сходити за покупками або до лікаря. Залишати населений пункт можна тільки з дозволу правоохоронних органів.
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