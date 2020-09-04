Один из лидеров белорусского первенства решил укрепить свои оборонительные ряды представителем "бело-синих".

Торпедо-БелАЗ арендовал центрального защитника Динамо Алана Аусси, сообщает официальный сайт жодинского клуба.

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Представитель юношеской сборной Украины U-19 будет выступать за новый клуб на правах аренды в течение года – за белорусской командой остается право последующего выкупа трансферных прав на игрока. Футболист выбрал себе футболку с номером 44. Предыдущим клубом Алана был чешский Слован, за который он также выступал в аренде.

Напомним, Аусси – воспитанник донецкого футбола. Играл за юношеские команды Шахтера, а затем перешел в киевское Динамо.

К слову, в составе жодинской команды уже выступает один украинец – в начале августа туда перешел экс-защитник Карпат Юрий Габовда.

Торпедо-БелАЗ после 22 туров занимает в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси четвертое место, набрав 35 очков.

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