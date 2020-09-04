Киевское Динамо решило не тратить зря перерыв в УПЛ, отведенный на матчи сборной Украины.

Киевское Динамо проводит тщательную подготовку к грядущим матчам УПЛ и квалификации ЛЧ, поэтому запланировало спарринг с Колосом, информирует официальный сайт киевлян.

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Поединок должен состояться завтра, 5 сентября. Точного времени начала матча пока нету.

Отметим, что ближайший поединок Динамо в УПЛ состоится уже в следующую пятницу в 19:00 – киевляне на НСК Олимпийский будут принимать черниговскую Десну. Колос, в свою очередь, сыграет дома против Львова в субботу, 12 сентября.

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