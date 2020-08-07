Габовда продолжит карьеру в Беларуси – экс-карпатовец подписал контракт с новым клубом

Клуб из города Жодино уже представил 31-летнего украинца в статусе своего новичка, о чем сообщил на своем официальном сайте.

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Срок контракта не разглашается, но известно, что защитник присоединился к новому клубу на правах свободного агента.

Последним клубом Габовды был Дебрецен, который он покинул после вылета команды из элиты. Ранее украинец уже выступал в Беларуси, поиграв за Гранит и минское Динамо. С 2017 года играл за венгерские Бальмазуйварош, Халадаш и Дебрецен. Интересно, что все эти 3 команды с Габовдой в составе вылетели из элитного дивизиона.

После 20 туров Торпедо-БелАЗ занимает 4 место в турнирной таблице.

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