Торпедо-БелАЗ орендував центрального захисника Динамо Алана Ауссі, повідомляє офіційний сайт жодінського клубу.

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Представник юнацької збірної України U-19 виступатиме за новий клуб на правах оренди протягом року – за білоруською командою залишається право подальшого викупу трансферних прав на гравця. Футболіст обрав собі футболку з номером 44. Попереднім клубом Алана був чеський Слован, за який він також виступав в оренді.

Нагадаємо, Ауссі – вихованець донецького футболу. Грав за юнацькі команди Шахтаря, а згодом перейшов до київського Динамо.

До слова, у складі жодінської команди вже виступає один українець – на початку серпня туди перейшов екс-захисник Карпат Юрій Габовда.

Торпедо-БелАЗ після 22 турів посідає у турнірній таблиці Вищої ліги Білорусі четверту сходинку, набравши 35 очок.

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