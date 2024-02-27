В 20 туре Ла Лиги мадридцы обыграли команду Бордаласа со счетом 2:0. Во время матча произошел инцидент между Джудом Беллингемом и Мейсоном Гринвудом. Полузащитник "сливочных" назвал своего земляка "насильником". Это дело решила рассмотреть дисциплинарная комиссия Лиги, которая может дисквалифицировать Беллингема на несколько матчей.

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Как сообщает Mirror, Мейсон Гринвуд против того, чтобы комиссия рассматривала дело, а Джуд получил наказание. Нападающий передал свою просьбу Лиге. Он не хочет создавать вокруг себя плохую рекламу и хочет просто играть в футбол.

Напомним, Мейсона Гринвуда обвиняли в изнасиловании, но все обвинения были сняты в феврале 2023 года. Сейчас англичанин выступает за Хетафе на правах аренды из Манчестер Юнайтед. Всего за испанцев Гринвуд сыграл в 25 матчах, в которых забил семь голов и отдал пять ассистов.

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