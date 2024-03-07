Англійський феномен Реала Джуд Беллінгем позбувся хоча б однієї скандальної справи зі звинуваченнями.

Інцидент виник під час січневого матчу між Реалом і Хетафе. Беллінгем нібито назвав Грінвуда "ґвалтівником", через що проти Джуда відкрили дисциплінарне розслідування. Мейсон, до слова, був проти покарання для земляка.

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Однак розслідування Ла Ліги зайшло в глухий кут, оскільки експерти не зуміли прочитати на відео по губах Беллінгема, що він сказав. Виникли сумніви між "ґвалтівник" (rapist) та "сміття" (rubbish). Тому справу закрито, повідомляє Marca.

Беллінгем влітку перейшов у Реал і миттєво став лідером команди, граючи на рівні претендента на "Золотий м'яч". Грінвуд проводить поточний сезон в Хетафе на правах оренди з МЮ. Мейсон був півтора року без футболу через звинувачення у зґвалтуванні.

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