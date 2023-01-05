Приоритетными трансферами "бланкос" в течение последнего года были Орельен Чуамени, Эндрик и Джуд Беллингем. Переход первого оформили еще летом, второго – завершили недавно, выиграв погоню у ПСЖ, который предлагал 90 миллионов. А за третьего борьба все еще идет.

Реал официально объявил о трансфере Эндрика – 60 миллионов за 16-летнего бразильца

Боруссия дала понять Джуду, что отпустит его не раньше лета 2023-го. Мадридцы долго присматривались к таланту и только на прошлой неделе определились – трансфер должен состояться при любых обстоятельствах. Клуб готов заплатить 120 миллионов и даже больше. Плюс-минус несколько миллионов – ничто в сравнении с возможностью подписать одного из самых перспективных игроков мира. Дортмунд, к слову, пока не установил окончательную цену, но Реал предполагает, что она будет примерно такой, сообщает Marca .

Флорентино Перес и Хосе Анхель Санчес, второй после президента, убеждены, что Беллингем будет вершить свою судьбу сам, поэтому борьба клубов между собой бесполезна. Так, в 2020 году Джуд вместе с отцом решил перебраться в Дортмунд, где был привлекательный спортивный проект, который должен помочь раскрыть его потенциал. Тогда игрок отклонил предложения Манчестер Юнайтед, Баварии, Челси и других именитых команд.

Именно поэтому ответственные за переговоры люди подробно рассказывают Беллингему о проекте и стратегическом плане Реала. Сейчас его основа – 4 молодых игрока в возрасте до 25 лет. Речь идет о Винисиусе, Вальверде, Чуамени и Родриго, суммарная стоимость которых, согласно данным Transfermarkt, составляет 390 миллионов. Англичанин должен стать пятым, потому основой проекта станут игроки на 510 млн.

В пользу Мадрида играет и тот факт, что футболист с удовольствием поиграл бы с Кроосом и Модричем, которые уже на финальном отрезке своей карьеры. К тому же, если Джуд присоединится к Реалу, то будет гарантировано иметь место в стартовом составе. Все эти факторы позволяют "бланкос" чувствовать себя уверенно по поводу летнего трансфера 19-летнего англичанина. Ливерпуль или Манчестер Сити им не страшны, ведь у футболиста нет большого желания возвращаться на родину.