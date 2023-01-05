Пріоритетними трансферами "бланкос" протягом останнього року були Орельєн Чуамені, Ендрік та Джуд Беллінгем. Перехід першого оформили ще влітку, другого – завершили нещодавно, вигравши гонитву в ПСЖ, який пропонував 90 мільйонів. А за третього боротьба все ще точиться.

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Борусія дала зрозуміти Джуду, що відпустить його не раніше літа 2023-го. Мадридці довго придивлялись до таланта і лише минулого тижня визначились – трансфер повинен відбутись за будь-яких обставин. Клуб готовий заплатити 120 мільйонів і навіть більше. Плюс-мінус кілька мільйонів – ніщо порівняно з можливістю підписати одного з найперспективніших гравців світу. Дортмунд, до слова, поки не встановив остаточну ціну, але Реал припускає, що вона буде приблизно такою, інформує Marca.

Флорентіно Перес та Хосе Анхель Санчес, другий після президента, переконані, що Беллінгем вершитиме свою долю сам, тому боротьба клубів між собою є тратою часу. Так, у 2020 році Джуд разом з батьком вирішив перебратись у Дортмунд, де був привабливий спортивний проєкт, який мав допомогти розкрити його потенціал. Тоді гравець відхилив пропозиції Манчестер Юнайтед, Баварії, Челсі та інших іменитих команд.

Саме тому відповідальні за перемовини люди детально розповідають Беллінгему про проєкт та стратегічний план Реала. Зараз його основа – 4 молоді гравці, віком до 25 років. Йдеться про Вінісіуса, Вальверде, Чуамені та Родріго, сумарна вартість яких, згідно з даними Transfermarkt, становить 390 мільйонів. Англієць повинен стати п'ятим, тому основою проєкту стануть гравці на 510 млн.

На користь Мадрида грає і той факт, що футболіст радо б пограв із Кроосом та Модрічем, які вже на фінальному відрізку своєї кар'єри. До того ж, якщо Джуд приєднається до Реала, то матиме гарантоване місце у стартовому складі. Усі ці фактори дозволяють "бланкос" почуватись впевнено щодо літнього трансферу 19-річного англійця. Ліверпуль чи Манчестер Сіті їм не страшні, адже футболіст не має великого бажання повертатись на батьківщину.

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