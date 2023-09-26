Полузащитник Реала Джуд Беллингем рисковал не доиграть дерби против Атлетико в рамках 6 тура Ла Лиги.

Англичанин в компенсированное время жестко "срубил" Анхеля Корреа. Арбитр Хавьер Рохас ограничился желтой карточкой, хотя фанаты Атлетико требовали немедленного удаления звезды Реала.

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Последствия для Корреа были гораздо хуже. Чемпиону мира диагностировали растяжение связок колена, из-за которого он пропустит около месяца. Атлетико сможет рассчитывать на форварда только в конце октября после международной паузы, сообщает AS.

Напомним, подопечные Симеоне выиграли дерби со счетом 3:1, нанеся Реалу первое поражение в сезоне.

La entrada de Bellingham a Correa es porque va desquiciado y a hacer daño porque estaba cansado ya de escuchar los "olés" con el partido finiquitado. Va a lesionar al jugador del Atleti. Que no se olvide esto, eh, porque os van a intentar vender otra cosa.pic.twitter.com/XlvN6XM1GD — Iván (@IvanBlanco_26) September 26, 2023

Атлетико эффектно победил Реал в дерби, забив три гола головой – "сливочные" потерпели первое поражение в сезоне