Беллингем брутальным подкатом сломал чемпиона мира – фанаты Атлетико требовали красной
Полузащитник Реала Джуд Беллингем рисковал не доиграть дерби против Атлетико в рамках 6 тура Ла Лиги.
Англичанин в компенсированное время жестко "срубил" Анхеля Корреа. Арбитр Хавьер Рохас ограничился желтой карточкой, хотя фанаты Атлетико требовали немедленного удаления звезды Реала.
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Последствия для Корреа были гораздо хуже. Чемпиону мира диагностировали растяжение связок колена, из-за которого он пропустит около месяца. Атлетико сможет рассчитывать на форварда только в конце октября после международной паузы, сообщает AS.
Напомним, подопечные Симеоне выиграли дерби со счетом 3:1, нанеся Реалу первое поражение в сезоне.
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