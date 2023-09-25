Полузащитник Реала Джуд Беллингем образцово ведет себя на поле и вне его.

Англичанин только летом присоединился к "сливочным", а уже стал одним из лидеров команды Карло Анчелотти. Джуд Беллингем прекрасно адаптировался к чемпионату Испании и поражает не только своими способностями на поле, но и вне его.

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Реал в шестом туре проиграл в мадридском дерби Атлетико (1:3) на Ванда Метрополитано. На домашней арене "матрасников" перед входом в подтрибунное помещение красуется большой логотип команды. Беллингем, возвращаясь в раздевалку после финального свистка, подошел к эмблеме и сделал все, чтобы не наступить на нее. Таким образом англичанин продемонстрировал уважение к сопернику.

Напомним, что Джуд Беллингем сыграл за Реал в семи матчах во всех турнирах. В активе полузащитника шесть голов и одна результативная передача.

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