Півзахисник Реала Джуд Беллінгем ризикував не дограти дербі проти Атлетіко в рамках 6 туру Ла Ліги.

Англієць у компенсований час жорстко "зрубав" Анхеля Корреа. Арбітр Хав'єр Рохас обмежився жовтою карткою, хоча фанати Атлетіко вимагали негайного вилучення зірки Реала.

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Наслідки для Корреа були значно гірші. Чемпіону світу діагностували розтягнення зв'язок коліна, через яке він пропустить близько місяця. Атлетіко зможе розраховувати на форварда лише наприкінці жовтня після міжнародної паузи, інформує AS.

Нагадаємо, підопічні Сімеоне виграли дербі з рахунком 3:1, завдавши Реалу першої поразки в сезоні.

La entrada de Bellingham a Correa es porque va desquiciado y a hacer daño porque estaba cansado ya de escuchar los "olés" con el partido finiquitado. Va a lesionar al jugador del Atleti. Que no se olvide esto, eh, porque os van a intentar vender otra cosa.pic.twitter.com/XlvN6XM1GD — Iván (@IvanBlanco_26) September 26, 2023

Атлетіко ефектно переміг Реал у дербі, забивши три голи головою – "вершкові" зазнали першої поразки в сезоні