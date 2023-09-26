Беллінгем брутальним підкатом зламав чемпіона світу – фанати Атлетіко вимагали червоної
Півзахисник Реала Джуд Беллінгем ризикував не дограти дербі проти Атлетіко в рамках 6 туру Ла Ліги.
Англієць у компенсований час жорстко "зрубав" Анхеля Корреа. Арбітр Хав'єр Рохас обмежився жовтою карткою, хоча фанати Атлетіко вимагали негайного вилучення зірки Реала.
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Наслідки для Корреа були значно гірші. Чемпіону світу діагностували розтягнення зв'язок коліна, через яке він пропустить близько місяця. Атлетіко зможе розраховувати на форварда лише наприкінці жовтня після міжнародної паузи, інформує AS.
Нагадаємо, підопічні Сімеоне виграли дербі з рахунком 3:1, завдавши Реалу першої поразки в сезоні.
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