Хорваты, действующие финалисты Мундиаля, возглавляли группу F, но вполне могли опуститься на 3 место при условии поражения. Бронзовым призерам ЧМ-2018 нужно было исключительно побеждать, чтобы подняться в зону выхода в плей-офф. Матч, как и онлайн-трансляция Хорватия – Бельгия на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Не прошло и 10 секунд, как Модрич вывел Перишича в штрафную на ударную позицию. Иван очень расстроился промаху, но новые волны атак накатываются все тем же левым флангом. В первые 2 минуты бельгийцы позволяли "пламенным" слишком много в пределах своей штрафной, и только решения на стадии завершения подвели команду Далича. Однако после этого уже "красные дьяволы" начали сыпать классными моментами.

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Карраско упустил две возможности подряд, позволив себя заблокировать, а затем едва не привез пенальти. Бригада Энтони Тейлора нашла микроскопический офсайд по плечу хорватского футболиста. Де Брюйне после стандарта Хорватии разогнал контру, но Мертенс обвел и Ливаковича, и ворота. Тот же Дрис не забил с нескольких метров. Всего за первый тайм приблизительно равное количество ударов (6:5), однако без попаданий в створ ворот. Интересно, что моменты Бельгии оценили значительно выше: 0,36:0,98 по ожидаемым голам. В концовке первой половины Перишич и Ливая получили добротные позиции для удара, а сразу после перерыва последовала дуэль выстрелов. Лукаку заменил Мертенса и мог забить с первой же попытки.

Куртуа выдал двойной сейв после того, как Брозовича и Модрича легко пустили в штрафную. Лукаку попал в штангу, добивая на почти пустые ворота после прохода Карраско, которому Де Брюйне создал возможность разрезным пасом. Ловрен снял снаряд с рук своего голкипера, однако Лукаку снова чудом не забил в пустые. После удара Менье Ромелу подставлял ногу в 5 метрах от гола – мимо кассы. Модрич тоже упустил почти идеальный шанс. Торган Азар прошел справа и мягко набросил на дальнюю штангу. Ливакович ошибся на выходе, но Лукаку грудью сбросил круглого а-ля защитник вместо того, чтобы расстрелять с двух метров. Третий промах Ромелу перед пустыми воротами, это фантастика!

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Lukaku had a higher XG than goals belgium scored all tournament pic.twitter.com/HiA77CCJEX — Stefan (@STEFANCOYS) December 1, 2022

А уже в компенсированное время Йошко Гвардиол выбил из-под ног 29-летнего форварда Интера, когда тот уже готовился упустить 5 супермомент (его индивидуальный xG вынес от 1,67 до 2 – это более чем на 1 ожидаемый гол больше, чем у всей команды соперника). Невероятный отскок Хорватии, которая заняла 2 место с 5 очками, на 1 балл опередив Бельгию, пропустившую только 2 мяча в одной игре, но и забившую лишь раз. Марокко создает главную сенсацию группы, финишируя на 1 месте и набирая 7 пунктов.

#HRV 0-0 #BEL

xG: 0.71 – 3.22



Belgium are OUT of the World Cup at the group stage.



Romelu Lukaku missed four big chances (>0.35 xG) – a total of 2.05 xG – after coming on as a second-half sub. pic.twitter.com/RV9ppZsAaw — Sporting Life Football & Infogol (@InfogolApp) December 1, 2022

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