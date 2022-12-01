Хорвати, чинні фіналісти Мундіалю, очолювали групу F, але цілком могли опуститися на 3 місце за умови поразки. Бронзовим призерам ЧС-2018 потрібно було виключно перемагати, щоб піднятися у зону виходу до плей-офф. Матч, як і онлайн-трансляція Хорватія – Бельгія на "Футбол 24", стартував о 17:00. Не минуло й 10 секунд, як Модріч вивів Перішіча у штрафний на ударну позицію. Іван дуже засмутився промаху, але нові хвилі атак накочуються все тим же лівим флангом. За перші 2 хвилини бельгійці дозволили "полум'яним" надто багато в межах свого штрафного, і тільки рішення на стадії завершення підвели команду Даліча. Однак після того вже "червоні дияволи" почали сипати класними моментами.

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Карраско загубив дві нагоди поспіль, дозволивши себе заблокувати, а потім ледь не привіз пенальті. Бригада Ентоні Тейлора знайшла мікроскопічний офсайд, міряючи міліметри за рівнем плеча хорватського футболіста. Де Брюйне після стандарту Хорватії розігнав контру, але Мертенс обвів і Ліваковіча, і ворота. Той же Дріс не забив з кількох метрів. Загалом за перший тайм приблизну рівна кількість ударів (6:5), проте без влучань у площину воріт. Цікаво, що моменти Бельгії оцінили значно вище: 0,36:0,98 за очікуваними голами. Наприкінці першої половини Перішіч і Лівая отримали добротні позиції для удару, а відразу по перерві пішла дуель пострілів. Лукаку замінив Мертенса і міг забити з першої ж спроби.

Куртуа видав подвійний сейв після того, як Брозовіча і Модріча легко пустили у штрафний. Лукаку поцілив у стійку, добиваючи на майже порожні ворота після проходу Карраско, якому Де Брюйне створив нагоду розрізним пасом. Ловрен зняв снаряд з рук свого голкіпера, однак Лукаку знову дивом не забив у порожні. Після удару Меньє Ромелу підставляв ногу в 5 метрах від гола – повз касу. Модріч теж загубив майже ідеальний шанс. Торган Азар пройшов праворуч і м'яко накинув на дальню стійку. Ліваковіч помилився на виході, але Лукаку грудьми скинув круглого а-ля захисник замість того, щоб розстріляти. Третій промах Ромелу перед порожніми воротами, це фантастика!

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Lukaku had a higher XG than goals belgium scored all tournament pic.twitter.com/HiA77CCJEX — Stefan (@STEFANCOYS) December 1, 2022

А вже в компенсований час Йошко Гвардіол вибив з-під ніг 29-річного форварда Інтера, коли той уже готувався змарнувати 5 супермомент (його індивідуальний xG виніс від 1,67 до 2 – це більш ніж на 1 очікуваний гол більше, ніж у всієї команди суперника). Неймовірний відскок Хорватії, яка посіла 2 місце з 5 очками, мінімально випередивши Бельгію, що пропустила тільки 2 м'ячі в одній грі, але й забила лише раз. Марокко створює головну сенсацію групи, фінішуючи на 1 місці та набираючи 7 пунктів.

#HRV 0-0 #BEL

xG: 0.71 - 3.22



Belgium are OUT of the World Cup at the group stage.



Romelu Lukaku missed four big chances (>0.35 xG) - a total of 2.05 xG - after coming on as a second-half sub. pic.twitter.com/RV9ppZsAaw — Sporting Life Football & Infogol (@InfogolApp) December 1, 2022

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