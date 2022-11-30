На первой стадии плей-офф чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины сыграет с Австралией, а Франция – с Польшей.

После сегодняшнего игрового дня определились новые участники плей-офф ЧМ-2022. Следовательно, стали известны уже четыре пары из восьми в 1/8 стадии турнира.

ЧМ-2022: определились первые две пары 1/8 финала

Победитель группы С – сборная Аргентины – сыграет со второй командой квартета D – сборной Австралии. В то же время победитель группы D – сборная Франции – встретится с Польшей, которая заняла второе место в группе С.

Матч Аргентина – Австралия состоится в субботу, 3 декабря. Встреча Франция – Польша будет сыграна в воскресенье, 4 декабря.

Две другие пары 1/8 финала ЧМ-2022 составили Нидерланды – США и Англия – Сенегал.

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