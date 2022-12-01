Перед решающим матчем группового этапа с Канадой Марокко шло на второй строчке квартета F, поэтому шанс пробиться в 1/8 финала турнира зависел исключительно от самих футболистов. Подопечные Джона Гердмана два своих поединка проиграли и, замыкая турнирную таблицу с нулем в графе очков, уже не рассчитывали на продолжение выступлений в Катаре. Хлопнуть дверью – это была главная задача "кленовых листьев".

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Уже на 4-й минуте марокканцы вышли вперед – ошибка голкипера стоила канадцам забитого гола. Борян вышел далеко из ворот, опередил соперника, но выбил мяч не сильно, прямо на ногу Зиешу, который легко попал в пустые ворота.

В середине тайма Хакими длинной передачей со своей половины поля нашел Эн-Несири, которому удалось опередить двух защитников и, выйдя один на один, удвоить счет в матче. На 40-й минуте Агерд пытался прервать передачу соперника и направил мяч в свои ворота – 1:2. Уже в добавленное время Эн-Несири оформил дубль, но гол не был засчитан из-за офсайда.

После перерыва канадцы прибавили и создали несколько убийственных моментов! Чего стоят лишь удар в перекладину от Хитчинсона головой после навеса из углового и выстрел Джонстона из-за пределов штрафной над воротами. В конце концов "атласским львам" удалось удержать свое преимущество и довести матч до победы.

Как следствие, ничья в параллельном матче между Бельгией и Хорватией (0:0) позволила Марокко выйти в 1/8 финала с первой строчки (впервые за 36 лет), Канада покидает турнир.

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