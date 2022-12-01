Мартинес объявил об уходе из сборной Бельгии после вылета с ЧМ-2022
"Красные дьяволы" остались без главного тренера, работавшего с командой с 2016 года.
Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес после вылета своей команды из чемпионата мира объявил об уходе с должности, сообщает пресс-служба "красных дьяволов".
Отменённый пенальти и 3 промаха Лукаку в видеообзоре матча Хорватия – Бельгия
49-летний специалист уже успел попрощаться со своими подопечными и помощниками.
"Это был мой последний матч во главе команды. Эмоциональный момент. Я не могу продолжать. Я попрощался с игроками и штабом. Я собирался уйти в любом случае, даже если бы мы стали чемпионами мира. Я принял решение перед ЧМ-2022", – цитирует Мартинеса Het Laatste Nieuws.
К слову, в групповом этапе Бельгия одолела Канаду (1:0), уступила Марокко (0:2) и расписала ничью с Хорватией (0:0), заняв в итоге 3-ю строчку группы F с 4 очками.
Бельгия вылетела с ЧМ-2022 после своего лучшего матча – 3 промаха Лукаку по пустым воротам вывели дальше Хорватию