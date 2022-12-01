"Красные дьяволы" остались без главного тренера, работавшего с командой с 2016 года.

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес после вылета своей команды из чемпионата мира объявил об уходе с должности, сообщает пресс-служба "красных дьяволов".

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49-летний специалист уже успел попрощаться со своими подопечными и помощниками.

"Это был мой последний матч во главе команды. Эмоциональный момент. Я не могу продолжать. Я попрощался с игроками и штабом. Я собирался уйти в любом случае, даже если бы мы стали чемпионами мира. Я принял решение перед ЧМ-2022", – цитирует Мартинеса Het Laatste Nieuws.

К слову, в групповом этапе Бельгия одолела Канаду (1:0), уступила Марокко (0:2) и расписала ничью с Хорватией (0:0), заняв в итоге 3-ю строчку группы F с 4 очками.

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