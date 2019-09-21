Бельерин провел поединок за Арсенал U-23 – защитник из-за ужасной травмы не играл с зимы

Защитник лондонского Арсенала Эктор Бельерин продолжает набирать игровые кондиции после вынужденного перерыва.

Испанец вышел в старте команды U-23 на поединок турнира дублеров против Вулверхэмптона, сообщает официальный твиттер Арсенала.

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Бельерин сыграл целый тайм и был заменен в перерыве. Правый защитник "канониров" не появлялся на поле с 19 января, когда в матче против Челси в рамках АПЛ получил разрыв крестообразной связки колена. Из-за травмы Эктор Бельерин вернулся к тренировкам лишь в июле.

К слову, все 90 минут за резервистов Арсенала провел летний новичок лондонцев Киран Тирни. Экс-защитник шотландского Селтика до сих пор не дебютировал за команду Унаи Эмери из-за травмы бедра.

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