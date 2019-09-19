Франкфуртский разгром в обзоре матча Айнтрахт – Арсенал – 0:3

Лондонский Арсенал переиграл франкфуртский Айнтрахт в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Подопечные Унаи Эмери открыли счет под занавес первого тайма. Это Джо Уиллок прорвался по левому флангу и ударом под перекладину пробил Траппа. Не обошлось в этом эпизоде и без рикошета.

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Еще два мяча "канониры" провели в концовке поединка. Сначала Букайо Сака обводным ударом из-за пределов штрафной пробил точно в угол. А потом Пьер-Эмерик Обамеянг выскочил один на один с кипером и элегантно поставил точку в матче.

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