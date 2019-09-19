toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ ВОЛЬФСБУРГ - АЛЕКСАНДРИЯ ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Франкфуртский разгром в обзоре матча Айнтрахт – Арсенал – 0:3

19 сентября 23:49 29 Читати українською
Франкфуртский разгром в обзоре матча Айнтрахт – Арсенал – 0:3
Радость "канониров" / официальный сайт УЕФА

Лондонский Арсенал переиграл франкфуртский Айнтрахт в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

79’ Доминик Кор
 
Джо Виллок 38’
Букайо Сака 85’
Пьер-Эмерик Обамеянг 88’
38’ Джо Виллок
79’ Доминик Кор
85’ Букайо Сака
88’ Пьер-Эмерик Обамеянг

Подопечные Унаи Эмери открыли счет под занавес первого тайма. Это Джо Уиллок прорвался по левому флангу и ударом под перекладину пробил Траппа. Не обошлось в этом эпизоде и без рикошета.

Динамо – Мальме – 1:0 – видео гола и обзор матча

Еще два мяча "канониры" провели в концовке поединка. Сначала Букайо Сака обводным ударом из-за пределов штрафной пробил точно в угол. А потом Пьер-Эмерик Обамеянг выскочил один на один с кипером и элегантно поставил точку в матче.

Лига Европы: Арсенал разбил Айнтрахт, Селтик без Шведа расписал ничью с Ренном, Лацио неожиданно проиграл Клужу

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
ПСЖ – Реал: проект Зидана на грани краха, королевский матч Ди Марии и его свиты, провал Куртуа
19 сентября
1416
Теги
Лига Европы Видеоновости Айнтрахт Франкфурт - Арсенал Арсенал Арсенал Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Тайсон планирует покинуть Шахтер зимой, – Calciomercato
    Україна — 19 сент438 Тайсон планирует покинуть Шахтер зимой, – Calciomercato
17
час
:
39
мин
СК Днепр-1
19:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук