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Бельєрін провів поєдинок за Арсенал U-23 – оборонець від зими не грав через жахливу травму

10:45 120 Читать на русском
Бельєрін провів поєдинок за Арсенал U-23 – оборонець від зими не грав через жахливу травму
Тірні та Бельєрін / ФК Арсенал

Оборонець лондонського Арсенала Ектор Бельєрін продовжує набирати ігрові кондиції після вимушеної перерви.

Іспанець вийшов у старті команди U-23 на поєдинок турніру дублерів проти Вулверхемптона, повідомляє офіційний твіттер Арсенала.

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Бельєрін відіграв цілий тайм і був замінений у перерві. Правий оборонець "канонірів" не з'являвся на полі з 19 січня, коли в матчі проти Челсі в рамках АПЛ зазнав розриву хрестоподібної зв'язки коліна. Через травму Ектор Бельєрін повернувся до тренувань лише в липні.

До слова, всі 90 хвилин за резервістів Арсенала провів літній новачок лондонців Кіран Тірні. Екс-оборонець шотландського Селтіка досі не дебютував за команду Унаї Емері через травму стегна.

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Ектор Бельєрін Ектор Бельєрін Арсенал Арсенал Англія Кіран Тірні Кіран Тірні
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