Бельєрін провів поєдинок за Арсенал U-23 – оборонець від зими не грав через жахливу травму

Оборонець лондонського Арсенала Ектор Бельєрін продовжує набирати ігрові кондиції після вимушеної перерви.

Іспанець вийшов у старті команди U-23 на поєдинок турніру дублерів проти Вулверхемптона, повідомляє офіційний твіттер Арсенала.

Франкфуртський розгром в огляді матчу Айнтрахт – Арсенал – 0:3

Бельєрін відіграв цілий тайм і був замінений у перерві. Правий оборонець "канонірів" не з'являвся на полі з 19 січня, коли в матчі проти Челсі в рамках АПЛ зазнав розриву хрестоподібної зв'язки коліна. Через травму Ектор Бельєрін повернувся до тренувань лише в липні.

До слова, всі 90 хвилин за резервістів Арсенала провів літній новачок лондонців Кіран Тірні. Екс-оборонець шотландського Селтіка досі не дебютував за команду Унаї Емері через травму стегна.

Ярмоленко проти гранда, реабілітація Зінченка, пекло Зідана та дуель Клоппа з Лемпардом: топ-5 матчів євровікенду