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Бельерин вернулся к тренировкам – он не играл полгода

00:50 13 Читати українською
Бельерин вернулся к тренировкам – он не играл полгода
Эктор Бельерин / Reuters

Защитник лондонского Арсенала Эктор Бельерин возобновил тренировки после разрыва крестообразных связок.

Испанец начал заниматься в тренажерном зале после тяжелой травмы. Соответствующее видео появилось в официальном твиттере Арсенала.

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"Грустил по этому месту. Начинаем работать", – коротко прокомментировал свое возвращение к работе Бельерин. Защитник получил травму еще в январе. Из-за длительного восстановления он может пропустить старт нового сезона.

В прошлом чемпионате Англии в активе Эктора Бельерина 19 матчей, в которых он отдал 5 результативных передач.

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Эктор Бельерин Эктор Бельерин Арсенал Арсенал Англия Видеоновости
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