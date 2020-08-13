toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АТАЛАНТА - ПСЖ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТИКО ДИНАМО КИЕВ

Беларусь осталась без футбола на неопределенный срок – Вернидуб пострадал из-за Лукашенко

17:26 - Читати українською
Беларусь осталась без футбола на неопределенный срок – Вернидуб пострадал из-за Лукашенко
Юрий Вернидуб / фото из открытых источников

Белорусская федерация футбола объявила официальное решение по матчам, которые должны были состояться в ближайший уик-энд.

Матчи, которые были запланированы на 14 – 17 августа, перенесены на неопределенный срок, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

Вернидуб: Шахтер Солигорск полностью был бы в первой шестерке УПЛ

"Перенесенный матч 21-го тура высшей лиги Динамо Минск – Смолевичи и перенесенный матч 9-го тура между футбольными клубами Минск и Неман, а также матчи розыгрыша 1/16 финала Кубка Беларуси, которые должны были состоятся 15 августа, Нафтан – Городея и Гомель – Шахтер Солигорск переносятся на более поздний срок.

Согласно решению Бюро исполнительного комитета АБФФ на основании ходатайств, поступивших от футбольных клубов матче 14-го тура "Макслайн - первой лиги" и 15-го тура Второй лиги чемпионата Беларуси переносятся на более поздний срок", – говорится в заявлении.

Добавим, что в чемпионате Беларуси лидирует Шахтер Солигорск, который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб.

Малиновский разозлил Гасперини с ПСЖ, но наиграл на суперклуб: в Италии озвучили главную претензию к украинцу в ЛЧ

blog_ava
Ювентус ошеломил желанием продать Роналду – Криштиану предложили Барселоне
10:42
20039
Теги
Мир Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Юрий Вернидуб Беларусь Александр Лукашенко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо отказалось продавать Супрягу в Болонью
    Україна — 11:298345 Динамо отказалось продавать Супрягу в Болонью
4
час
:
11
мин
РБ Лейпциг
22:00
Атлетико
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?