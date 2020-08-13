Беларусь осталась без футбола на неопределенный срок – Вернидуб пострадал из-за Лукашенко

Белорусская федерация футбола объявила официальное решение по матчам, которые должны были состояться в ближайший уик-энд.

Матчи, которые были запланированы на 14 – 17 августа, перенесены на неопределенный срок, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

Вернидуб: Шахтер Солигорск полностью был бы в первой шестерке УПЛ

"Перенесенный матч 21-го тура высшей лиги Динамо Минск – Смолевичи и перенесенный матч 9-го тура между футбольными клубами Минск и Неман, а также матчи розыгрыша 1/16 финала Кубка Беларуси, которые должны были состоятся 15 августа, Нафтан – Городея и Гомель – Шахтер Солигорск переносятся на более поздний срок.

Согласно решению Бюро исполнительного комитета АБФФ на основании ходатайств, поступивших от футбольных клубов матче 14-го тура "Макслайн - первой лиги" и 15-го тура Второй лиги чемпионата Беларуси переносятся на более поздний срок", – говорится в заявлении.

Добавим, что в чемпионате Беларуси лидирует Шахтер Солигорск, который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб.

Малиновский разозлил Гасперини с ПСЖ, но наиграл на суперклуб: в Италии озвучили главную претензию к украинцу в ЛЧ