Білорусь залишилась без футболу на невизначений термін – Вернидуб постраждав через Лукашенка

Білоруська федерація футболу оголосила офіційне рішення щодо матчів, які мали відбутись у найближчий вікенд.

Матчі, які були заплановані на 14-17 серпня, перенесені на невизначений термін, повідомляє прес-служба Білоруської федерації футболу.

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"Перенесений матч 21-го туру вищої ліги Динамо Мінськ – Смолевичі та перенесений матч 9-го туру між футбольними клубами Мінськ і Німан, а також матчі розіграшу 1/16 фіналу Кубка Білорусі, які повинні були відбутись 15 серпня, Нафтан – Городея і Гомель – Шахтар Солігорськ переносяться на більш пізній термін.

Відповідно до рішення Бюро виконавчого комітету АБФФ на підставі клопотань, які надійшли від футбольних клубів матчі 14-го туру Макслайн – першої ліги" і 15-го туру Другої ліги чемпіонату Білорусі переносяться на більш пізній термін", – йдеться у заяві.

Додамо, що в чемпіонаті Білорусі лідирує Шахтар Солігорськ, який очолює український тренер Юрій Вернидуб.

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