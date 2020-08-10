Вернидуб: Шахтер Солигорск полностью был бы в первой шестерке УПЛ

"Менталитет белорусских футболистов отличается от менталитета украинских игроков. В Украине они более все правильно выполняют, правильно слышат. В Украине строишь фундамент на опытных футболистах, а здесь я столкнулся с другим.

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Мы омолодили команду. Когда я пришел, то средний возраст футболистов был 30 лет, а сейчас – 25. В линии атаки все молодые, голодные, быстрые футболисты. Квалификация у них неплохая. Молодые ребята, которые хотят чего-то добиться в этой жизни.

Мне сложно сравнивать уровень белорусского и украинского чемпионатов, но солигорский Шахтер полностью был бы в шестерке, как и БАТЭ. Есть хорошие команды. Я только 8 месяцев здесь. Может быть, немножко не те скорости, у команд первой шестерки УПЛ. Там и исполнители интереснее, моложе и быстрее", – поделился Вернидуб в интервью Профутбол.

Отметим, после 21-го тура солигорский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси, набрав 43 очка.

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