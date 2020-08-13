Малиновский разозлил Гасперини с ПСЖ, но наиграл на суперклуб: в Италии озвучили главную претензию к украинцу в ЛЧ

Впрочем, итальянские СМИ не находят оправданий. Команда, за которую болела вся Италия, словно это национальная сборная, так жестоко потеряла все. Аталанта проиграла ПСЖ, отказавшись от своего лица, поэтому итог четвертьфинальной дуэли выглядит довольно закономерно. А когда посмотрим на остроту моментов, все станет на свои места окончательно. Парижане наиграли более чем 3 ожидаемых гола, xG бергамасков не превысил и 0,5 забитого мяча. Моменты посыпались задолго до финишных минут.

ПСЖ победил Аталанту и вышел в полуфинал ЛЧ: драматичный конец сказки, фиаско Малиновского и бенефис Неймара

Команда Гасперини, которая в последних турах Серии А откровенно сдулась после упущенной победы над Ювентусом, продолжила эту досадную тенденцию. Лишь раз за 6 матчей, включая игру Лиги чемпионов, "Богиня" забила больше одного гола. Такое впечатление, что все топливо потратили на матч против Брешии (6:2), после которого начался тотальный спад. Лишь 2 выстраданных триумфа и столько же поражений. Интер и ПСЖ показали, что Аталанта все еще на другой планете. Они реально могли пройти в 1/2 финала ЛЧ и зацепиться за Скудетто с таким провальным Юве, но их не хватило ни на то, ни на это.

Возможно, накопилась усталость или просто не лучшим образом распределили силы после безумного марафона на финише. Тот же эффект выгорания в среду сказался и на Малиновском, который вроде и не был главным виновником фиаско, но также не показал привычную версию себя, за что получил нагоняй. Полузащитник сборной Украины по сути за минут 35 запомнился лишь одним острым пасом на Муриеля в район вратарской. Быть бы ассисту, но Луис – не Иличич, в этот вечер как-то уж очень легко губил все свои подходы. Посмотрев нарезки действий Руслана, можно пережить определенный культурный шок. Еще никогда в Аталанте он не выглядел настолько серо, будто опорник, где-то потерявшийся в центре поля.

Заменил капитана, лидера по созданным моментам (Гомес, как и Неймар, отдал 5 ключевых передач под удар), который провел на поле лишь на 22 минуты больше. И на выходе полный ноль в плане креатива и отсутствие помощи при обороне. Хуже по оценкам SofaScore (6,4) стали только 4 других игрока Аталанты, которые вышли на замену, а также защитники Хатебур и Кальдара, открывшие ворота парижанам. FotMob (5,7) считает, что украинец стал лучше только упомянутых защитников и Муриеля, который запорол 2 супермомента. По версии WhoScored (5,91) воспитанник Шахтера опередил лишь 4-х партнеров, появившихся после перерыва.

FootballCritic хуже оценил только Госенса (5,6). Скудные 3 передачи в финальную треть (вратарь ПСЖ Навас отдал почти столько же – 2) и один контакт с мячом в штрафной соперника. Ужасающие 57% точности передач (хуже только у Сапаты, Паломино и вратаря Аталанты). При том, что в среднем по сезону держал планку на уровне 83%! Брак действий составил 41%. Впервые за 13 матчей эпохи после карантина ни разу за игру не пробил по воротам. Тем удивительнее видеть 305 баллов от InStat – результат на 3 пункта выше, чем средняя оценка "Мали" в Серии А 2019/20. За то, что стал лучшим в Аталанте по проценту выигранных единоборств (67%)? Ну, так их и было всего 3, успешных 2.

Самое популярное итальянское издание La Gazzetta dello Sport с безжалостным вердиктом и худшим баллом (5): "Мистер счастливый выход на замену на этот раз прошел мимо игры. Не мог найти свою позицию, в частности, место, где мог бы угрожать сопернику. Однако прежде всего потерялся в оборонных координатах – столь необходимых, когда ПСЖ поднимал свои волны атак". При этом средний балл "Богини" – 6,5.

Одна из самых популярных газет Италии всеобщего спектра Corriere della Sera также выписалf Малиновскому 5 баллов, хуже не было ни у кого, так же у Кальдары и Муриеля. Украинцу досталось за то, что "вышел поле вялым, без надлежащего духа". Только Tuttosport (6) не расположил его на последнем месте. Средний балл от спортивных и фанатских порталов (5,4) стал худшим среди всех в Аталанте.

Болельщицкий ресурс CalcioAtalanta вместе с Муриелем выписал слабую оценку (5), ибо "не вышел на поле с привычной решительностью и несколько раз допустил слишком опасные потери". Средний балл Малиновского от фанатов также абсолютно худший в команде (6,4). Другой портал болельщиков, TuttaAtalanta, вообще оставил без оценки и был крайне строг к Руслану: "Слишком много терял мяч и не дал того качества, которое обычно демонстрирует. Более чем раз разозлил Гасперини из-за своих причудливых передач".

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Тем не менее, есть у украинца и свои статусные сторонники. Легенда Ювентуса и Наполи, а ныне известный итальянский политик и спортивный комментатор Sky Массимо Мауро считает, что Малиновский должен покинуть клуб, который стал бронзовым призером чемпионата Италии второй год подряд. "Прихода Артура недостаточно. Трансфер Погба в Ювентус восприняли бы на ура. Я схожу с ума от Кулусевски, которого уже купили, и Малиновского – хотел бы подписания этого универсала".

Слова 58-летнего эксперта, который дважды становился чемпионом Италии с разными клубами, могут служить хоть каким-то утешением и напоминают: лидер сборной Украины все-таки провел очень мощный дебютный сезон в Серии А, несмотря на некоторые невзрачные игры, раз его сватают в Юве.

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