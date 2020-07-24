Беланов – о приходе Луческу в Динамо: Не понимаю, зачем постоянно менять тренеров – это же клуб, а не казино с фишками

"От этого назначения все в шоке! Помнится, не так давно румын возмущался, что Валерий Лобановский вошел в десятку лучших тренеров мира, а он не попал даже в число 50, удовлетворившись лишь 87-м местом. Но не хочется говорить об этом , потому что о заслугах многолетнего тренера Динамо, сборных СССР и Украины и так все хорошо знают.

Динамо может уволить Луческу без компенсации – известны детали контракта

Я никоим образом не умаляю достоинств Мирчи Луческу, с которым Шахтер действительно стал суперклубом. Никто не отрицает тот факт, что это – специалист высокого уровня, однако есть незыблемые понятия и установлены негласные рамки, выходить за которые считается неправильным. Одно дело – пригласить на пост главного тренера одного из динамовских воспитанников или украинских специалистов, а совсем другое – человека, который работал двенадцать лет в конкурирующей структуре. Стоит также учитывать и возраст Луческу, которому не 40, не 50, не 60, а 74 года! Не знаю, чем руководствовался Игорь Михайлович, но мне его шаг непонятен. Что это – безысходность, или что-то другое? Мне трудно такое объяснить. Это выглядит как пренебрежение к людям, которые на протяжении многих лет создавали историю Динамо.

Людей, которые могли бы принести пользу своей работой и заслуживали того, чтобы работать в Динамо, все хорошо знают. Можно было бы дать им возможность: помимо того же Алексея Михайличенко, это Олег Блохин, Леонид Буряк, Анатолий Демьяненко, Олег Лужный, Сергей Ребров, а также молодые, но в то же время достаточно опытные тренеры Игорь Костюк и Юрий Мороз. Оба проявили себя в работе с молодежными командами в юношеской Лиге чемпионов.

Я уже устал от постоянной смены тренеров руководством Динамо. Игорю Суркису нужно более взвешенно подходить к этому вопросу. Мне кажется, не надо каждые год или полгода прибегать к этому, лучше дать тренеру время на создание боеспособного коллектива, доверять и всячески помогать ему в этом. Не стоит забывать о том, что у Валерия Васильевича Лобановского тоже не все сразу в киевском Динамо получалось. Я не понимаю, зачем постоянно менять тренеров – это же клуб, а не какое-то казино с фишками", – цитирует Беланова Ua-Football.

Динамо + Луческу = невідомість, або чому новий тренер киян вже приречений на провал