Бєланов – про прихід Луческу в Динамо: Не розумію, навіщо постійно міняти тренерів – це ж клуб, а не казино з фішками

"Від цього призначення всі в шоці! Пам'ятається, не так давно румун обурювався, що Валерій Лобановський увійшов в десятку найкращих тренерів світу, а він не потрапив навіть в число 50, задовольнившись лише 87-м місцем. Але не хочеться говорити про це, тому що про заслуги багаторічного тренера Динамо, збірних СРСР і України і так всі добре знають.

Динамо може звільнити Луческу без компенсації – відомі деталі контракту

Я жодним чином не применшую достоїнств Мірчі Луческу, з яким Шахтар дійсно став суперклубом. Ніхто не заперечує той факт, що це – фахівець високого рівня, однак є непорушні поняття і встановлені негласні рамки, виходити за які вважається неправильним. Одна справа – запросити на пост головного тренера когось із динамівських вихованців або українських фахівців, а зовсім інша – людину, яка працювала дванадцять років в конкуруючій структурі. Варто також враховувати і вік Луческу, якому не 40, не 50, не 60, а 74 роки! Не знаю, чим керувався Ігор Михайлович, але мені його крок незрозумілий. Що це – безвихідь, чи щось інше? Мені важко таке пояснити. Це виглядає як зневага до людей, які протягом багатьох років створювали історію Динамо.

Людей, які могли б принести користь своєю роботою і заслуговували того, щоб працювати в Динамо, всі добре знають. Можна було б дати їм можливість: крім того ж Олексія Михайличенка, це Олег Блохін, Леонід Буряк, Анатолій Дем'яненко, Олег Лужний, Сергій Ребров, а також молоді, але в той же час досить досвідчені тренери Ігор Костюк і Юрій Мороз. Обидва проявили себе в роботі з молодіжними командами в юнацькій Лізі чемпіонів.

Я вже втомився від постійної зміни тренерів керівництвом Динамо. Ігорю Суркісу потрібно більш виважено підходити до цього питання. Мені здається, не треба кожні рік чи півроку вдаватися до цього, краще дати тренеру час на створення боєздатного колективу, довіряти і всіляко допомагати йому в цьому. Не варто забувати про те, що у Валерія Васильовича Лобановського теж не все відразу в київському Динамо виходило. Я не розумію, навіщо постійно міняти тренерів – це ж клуб, а не якесь казино з фішками", – цитує Бєланова Ua-Football.

Динамо + Луческу = невідомість, або чому новий тренер киян вже приречений на провал