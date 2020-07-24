Динамо может уволить Луческу без компенсации – известны детали контракта

"У меня с Луческу договоренность: "Нет результата – расходимся". Без какой-либо компенсации", – цитирует Суркиса Glavcom.
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74-летний румынский специалист заключил с "бело-синими" соглашение на 2 года с возможностью пролонгации еще на один год. По информации СМИ, зарплата Луческу составит 1,2 млн евро.
Новый тренер Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах Луческу возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.
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