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Динамо может уволить Луческу без компенсации – известны детали контракта

00:15 - Читати українською
Динамо может уволить Луческу без компенсации – известны детали контракта
Мирча Луческу / Фото ФК Шахтер

Президент Динамо Игорь Суркис сообщил, что перестраховался, приглашая Мирчу Луческу в киевский клуб.

"У меня с Луческу договоренность: "Нет результата – расходимся". Без какой-либо компенсации", – цитирует Суркиса Glavcom.

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74-летний румынский специалист заключил с "бело-синими" соглашение на 2 года с возможностью пролонгации еще на один год. По информации СМИ, зарплата Луческу составит 1,2 млн евро.

Новый тренер Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах Луческу возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

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23 июля
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Теги
Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис
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