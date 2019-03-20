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Луческу: Меня удивило высокое место Лобановского в рейтинге тренеров по версии France Football

15:09 121 Читати українською
Луческу: Меня удивило высокое место Лобановского в рейтинге тренеров по версии France Football
Мирча Луческу / фото из соцсетей

Экс-наставник Шахтера Мирча Луческу прокомментировал свою позицию (41) в рейтинге лучших тренеров в истории футбола по версии France Football.

"Я видел свое имя в этом списке. Мне кажется, что это – нормально. Там очень мало представителей Восточной Европы. Меня удивило место Лобановского (6). У него нет достижений за пределами Украины.

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Почему я выше Штефана Ковача (другой румынский тренер. – прим.). Видите, наверное учитываются не только трофеи, завоеванные в еврокубках. Потому что тогда Ковач должен был быть выше.

Когда я начинал тренерскую карьеру (1979 год. – прим.), То даже не мог представить, каких вершин достигну. Надо понимать, в каких обстоятельствах мы жили тогда, что нас отличало от Западной Европы. У меня не было никаких материалов, я не видел ни одного матча и никаких тренировок", – цитирует Луческу Sport Report.

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Теги
Валерий Лобановский France Football Мир Мирча Луческу Мирча Луческу
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